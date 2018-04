Sale l’attesa per Torino Comics: date, prezzi e aree tematiche

TORINO - Il countdown è iniziato: pochi giorni e Torino tornerà a ospitare il Torino Comics, la fiera dedicata a fumetto, game, videogame e cosplay in programma dal 13 al 15 aprile 2018. Torino Comics, giunto alla 24esima edizione, accoglierà migliaia e migliaia di appassionati ai Padiglioni 2 e 3 del Lingotto Fiere.

TORINO COMICS, COM’E’ ORGANIZZATO - Le aree tematiche sono sei: si va dall’area commerciale e Comics all’area Cosplay, passando per quella videogames, youtubevillage, area entertainment e area games. Confermate le tariffe del 2017 per i visitatori di Torino Comics: il biglietto intero costa 13 euro, il ridotto 11 euro. Per i cosplayer l’ingresso è a 10 euro. Disponibili anche gli abbonamenti per due e tre giorni. È possibile inoltre acquistare i biglietti anche online su vivaticket.it. Il biglietto web consente l’accesso diretto alla fiera, senza dover fare la coda alle casse. Torino Comics si svolge ogni giorno dalle 09:30 alle 19:30.