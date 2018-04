Ultimo concerto di Jovanotti, sanzionato venditore ambulante con barbecue improvvisato

TORINO - Ieri sera è andata in scena l’ultima esibizione al Pala Alpitour di Jovanotti che ha chiuso in bellezza, e davanti a tanti vip e calciatori, i cinque concerti (tutti sold out) della settimana torinese. Lo spettacolo è avvenuto dentro la struttura di piazza d’Armi, mentre fuori, come succede sempre, era popolato di bancarelle con sciarpe e magliette, cibo e quant’altro. Un venditore ambulante però è andato oltre e ha allestito un gazebo di 3 metri per 3 metri, con una grossa griglia per la cottura degli alimenti. Tutte le attrezzature e la vendita stessa non erano state autorizzate e così è scattato il sequestro amministrativo, anche di carne e verdura, e il tutto è stato trasportato altrove. Il venditore ambulante è stato infine sanzionato.