Al volante con un tasso alcolemico altissimo: scatta il ritiro della patente

TORINO - I carabinieri di Cuorgnè, domenica 8 aprile hanno controllato a Borgiallo, in provincia di Torino un 46enne che era alla guida della sua autovettura. Sottoposto all’accertamento con l’etilometro, è emerso che l'uomo avesse un tasso alcolemico pari a sei volte il limite consentito. Nei suoi confronti è scattata una denuncia in stato di libertà alla Procura di Ivrea per guida in stato di ebbrezza, il ritiro della patente e il sequestro dell’autovettura.

ALCOL - Dall’inizio dell’anno i carabinieri della Compagnia di Ivrea, nel corso dei controlli svolti sulle strade del Canavese per prevenire le stragi del sabato sera, hanno segnalato alle autorità competenti 41 persone per guida in stato di ebbrezza e 3 persone per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.