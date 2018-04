A Torino il mercoledì nero dei trasporti: mezzi Gtt fermi domani 11 aprile 2018

TORINO - Brutte notizie per i migliaia di torinesi che domani si sposteranno per impegni lavorativi e personali: nella giornata di mercoledì 11 aprile, è infatti previsto uno sciopero del settore dei trasporti indetto dall'organizzazione sindacale USB. Lo sciopero fermerà i mezzi per quattro ore e avrà inevitabilmente ripercussioni sui servizi offerti da Gtt. Si ricorda che sarà assicurato il completamento delle corse in partenza entro l’orario di inizio dello sciopero.

ORARI - Lo sciopero si svolgerà con le seguenti modalità:

- Servizio urbano, suburbano e metropolitana: dalle ore 18.00 alle ore 22.00

- Autolinee extraurbane: dalle ore 17.30 alle ore 21.30

- Servizio ferroviario GTT (sfm1 Pont-Rivarolo-Chieri e sfmA Torino-Aeroporto-Ceres): dalle ore 10.00 alle ore 14.00.