Nino Boeti è il nuovo presidente del Consiglio Regionale del Piemonte

TORINO - Nino Boeti nuovo presidente del Consiglio Regionale del Piemonte: il 65enne, già vicepresidente, è stato eletto durante la seduta di oggi, martedì 10 aprile con 46 voti. Prende il posto di Mauro Laus, diretto al Senato. Boeti, consigliere regionale da 13 anni, è un chirurgo ortopedico. Nella sua carriera politica è stato sindaco di Rivoli per ben due mandati.

BOETI, LE PRIME PAROLE - "Vi garantisco - ha detto Boeti nel suo primo intervento da presidente - che avete eletto un uomo per bene. In questi anni il Consiglio regionale ha lavorato all'insegna della trasparenza e in questo solco continueremo a muoverci. Io sono un partigiano rispetto alle idee, perché credo che ognuno di noi abbia i suoi valori e le sue idee. Ciò che garantisce la democrazia in un Paese libero sono idee diverse nel rispetto delle idee degli altri".