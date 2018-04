TORINO - Sono entrati nell’asilo e hanno utilizzato un idrante antincendio per allagarlo, dopodiché si sono dedicati ad appiccare diversi incendi utilizzando carte e materiale plastico. Stando a quanto emerso fin ora dalle indagini dei carabinieri di Leinì, la responsabilità dell'atto di vandalismo ai danni dell’ex asilo comunale di via Costa 17 a Mappano (TO), sarebbe da ricondurre a quattro ragazzi, tutti maggiorenni, che nella notte si sono introdotti all’interno della struttura provocando ingenti danni.



RAID - Il gruppo di vandali è stato identificato anche grazie alle telecamere di video sorveglianza installate nell'ex asilo. I fermati, in seguito interrogati dai militari, hanno ammesso le loro responsabilità e hanno dichiarato di averlo fatto per puro divertimento. Uno dei membri del gruppo ha persino filmato il raid con il proprio telefonino con l’intenzione di pubblicarlo sui social.

Raid vandalico all'ex asilo di Mappano (© Carabinieri )