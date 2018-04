Buche in strada a Torino, il simpatico video che risolvere «magicamente» il problema 

TORINO - Attualità e spettacolo nell'ultima trovara di Luca Bono, giovane illusionista torinese che in un video mostra come risolvere «magicamente» il problema delle buche in strada. Oltre 6500 torinesi hanno applaudito Luca Bono alla Casa del Teatro di Torino durante le Feste nel corso di 23 spettacoli sold out consecutivi del suo primo one man show «L’Illusionista» e ora la ritrovano in una veste un po' di versa a parlare di manutenzione stradale.

LUCA BONO - Luca Bono, già Campione Italiano di Magia all’età di soli 17 anni e successivamente laureato a Parigi con il Mandrake d’Or (l'Oscar della magia, per intenderci) è univocamente considerato il talento magico più interessante della sua generazione, interprete del nuovo illusionismo, coinvolgente e contemporaneo. Lo spettacolo 'L'illusionista' ospitato a Torino, diretto da Arturo Brachetti con le musiche di Alex Britti, è pronto a conquistare l’Italia e dopo Milano, arriva lunedì 16 aprile al Teatro Ambra Jovinelli di Roma per poi proseguire il tour a Trento e Bologna.