Telefono alla guida e semafori rossi bruciati: fermate 190 auto nella notte

TORINO - Notte di controlli a Torino: gli agenti del Reparto Radiomobile della polizia municipale si sono concentrati prevalentemente nelle vie dei quartieri San Donato, Vallette e Aurora. Gli automobilisti fermati sono ben 190, di cui 51 multati. Si va dai semafori rossi bruciati alla guida senza uso di cinture, passando per gli infanti non assicurati, l’uso di telefono alla guida, le luci bruciate e l’omessa revisione. I controlli continuano senza sosta: nelle scorse settimane vi erano stati simili controlli, ma in altri quartieri della città.