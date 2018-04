«Nessun parco cittadino sarà privatizzato e per il Parco Dora saranno sentiti i cittadini»

TORINO - L’assessore all’Ambiente del Comune di Torino Alberto Unia ha fatto chiarezza: «Nessun parco cittadino sarà privatizzato». La precisazione è arrivata dopo che su un giornale cittadino era uscita la notizia secondo cui il Parco Dora sarebbe stato ceduto a privati. «Smentiamo categoricamente la volontà di privatizzare qualsiasi parco cittadino», ha confermato Unia, «non è nel nostro modo di intendere la riqualificazione di spazi urbani, ne nella nostra visione della politica».

PARCO DORA - Per quanto riguarda il caso specifico, il Parco Dora in questo caso, l’assessore ha voluto precisare che qualsiasi intervento di rinascita non sarà preso in modo autonomo dall’amministrazione ma «sarà condotto con azioni concordate con i cittadini, attraverso la più ampia partecipazione possibile».