Gira per strada con una mannaia: 25enne fermato in corso Stati Uniti

TORINO - Lo hanno fermato gli uomini della Guardia di Finanza in corso Stati Uniti, con una mannaia di grosse dimensioni riposta all’interno dell’abitacolo della propria auto: per questo motivo, un ragazzo di 25 anni pregiudicato, è stato denunciato a piede libero alla procura della Repubblica.

IL CONTROLLO - E’ accaduto in pieno giorno, la scorsa mattinata. L’equipaggio dei Baschi Verdi ha fermato un furgone con a bordo il ragazzo. Il giovane è apparso subito nervoso e per questo motivo i finanzieri hanno deciso di approfondire il controllo, nel corso del quale è emersa la mannaia nel portaoggetti del veicolo, pronta a essere utilizzata. Il 25enne, pregiudicato noto alle forze dell’ordine, non ha saputo giustificare il possesso dell’arma. Durante le fasi di controllo, il giovane ha anche tentato di disfarsi di alcune dosi di droga nascoste in tasca. Un tentativo vano, perché i Baschi Verdi si sono accorti di tutto e hanno sequestrato armi e droga.