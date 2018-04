Meteo a Torino: la pioggia concede una tregua, ecco le previsioni

TORINO - Non può piovere per sempre. Buone notizie per i torinesi, che dopo giorni di incessanti precipitazioni possono finalmente tirare un sospiro di sollievo: le previsioni meteo a Torino non lasciano spazio a dubbi, nei prossimi giorni la pioggia concederà una tregua, regalando ai torinesi un fine settimana senza temporali o acquazzoni.

METEO TORINO, LE PREVISIONI - Le previsioni fornite dai vari istituti meteorologici parlano un fine settimana, quello del 14 e 15 aprile, contraddistinto da un cielo nuvoloso, alternato a schiarite nel corso delle giornate. Insomma, non aspettatevi il caldo sole primaverile, ma non dovrebbero esserci precipitazioni. Le temperature rimarranno stabili con una minima di 8 gradi e una massima di 21. Domenica la giornata più calda. Per quanto riguarda la giornata di oggi, venerdì 13 aprile, il cielo rimarrà nuvoloso ma non dovrebbe piovere. Temperature leggermente più basse rispetto al weekend, in quanto i termometri non supereranno i 14 gradi.