Le 30 residenze storiche del Piemonte visitabili gratuitamente: la lista completa

TORINO - Domenica 27 maggio, in occasione dell’ottava edizione della Giornata Nazionale ADSI, le porte di 30 residenze storiche private del Piemonte si apriranno gratuitamente al pubblico. L’iniziativa, promossa dall’Associazione Dimore Storiche Italiane, ha il grande obiettivo di condividere al pubblico un patrimonio storico, artistico e culturale unico, affascinante e spesso poco conosciuto e sensibilizzare sull’importanza della conservazione e della valorizzazione dei beni culturali privati soggetti a vincolo, la cui tutela è affidata ai singoli proprietari.

LE RESIDENZE STORICHE - Quali sono le dimore storiche che apriranno per un solo giorno le loro porte al pubblico? Va specificato che le residenze sono dislocate in varie province del territorio: nel Torinese aprono ai visitatori Casa Lajolo, il Castello dei Conti Filippa, il Castello di La Loggia, il Castello di Marchierù, il Castello di Osasco, il Castello di Pavarolo, il Castello di Pralormo, il Castello Provana di Collegno, il Castello Romagnano, Palazzotto Juva, Palazzo Provana di Collegno e Villa Richelmy; nell’Alessandrino il Castello di Gabiano, il Castello di Ozzano Monferrato, il Castello Sannazzaro, Villa La Marchesa e Villa Schella; nell’Astigiano il Castello di Calosso d’Asti, il Castello di Montemagno, il Castello di Robella e Palazzo Gazelli; nel Biellese il Castello di Massazza e Palazzo La Marmora; nel Cuneese la Badia di Santa Maria di Castello, la Casaforte Gondolo del Villasco, il Castello di Sanfrè, la Tenuta Berroni e Villa Oldofredi Tadini; nel Novarese il Podere ai Valloni e Villa Motta.

GIORNI E ORARI DI VISITA - La Giornata Nazionale ADSI di domenica 27 maggio 2018 permette ai visitatori di accedere gratuitamente alle dimore storiche aderenti in due fasce orarie, al mattino dalle ore 10 alle ore 13 e al pomeriggio dalle ore 14:30 alle ore 17:30. Per conoscere nel dettaglio le attività organizzate dalle singole dimore (eventi, degustazioni enogastronomiche, concerti, mostre, ecc.), gli orari delle visite guidate e i contatti per le prenotazioni è possibile consultare questo link: www.adsi.it/piemonte-2018