Guasto alla rete Smat, strada completamente allagata e chiusa e residenti senza acqua

NICHELINO - Grossa perdita d’acqua nel primo pomeriggio di oggi a Nichelino in via Martiri. Sul posto è intervenuta la polizia municipale insieme ai tecnici Smat per risolvere il problema che ha interessato la rete e il tratto compreso tra via Antonelli a via Faenza, chiuso temporaneamente per permettere il ripristino della normalità. Il guasto, che ha causato l’assenza di acqua in molte abitazioni della zona, dovrebbe essere risolto entro questa sera.

La strada allagata a Nichelino (© Diario di Torino)

