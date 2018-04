Palazzo Santander, ecco come rinasce la prima sede della FIAT

TORINO - Inaugura Palazzo Santander, il nuovo headquarter italiano di Santander Consumer Bank: la realtà bancaria, tra le più importanti a livello europeo, s’insedia nell’edificio dell’ex Isvor di Torino, luogo che agli inizi del Novecento ospitò la prima sede produttiva FIAT. La nuova sede sarà luogo di lavoro per quasi 500 persone, su tre piani in circa 7000 mq. Concepita come luogo per eccellenza dell’interazione tra le persone, una vera e propria «comunità» che vede convivere spazi differenziati tra loro: desk, postazioni informali per il teamwork alternate a vegetazione d’interni, box vetrati, salette tematiche, sala riunioni, strutture per videoconferenze e luoghi d'incontro, open space, acoustic rooms, sale training e lounge/aree ristoro.

SANTANDER - «Apriamo le porte alla nostra nuova ‘casa’, luogo di storia cittadina e nazionale, che da oggi darà ancor più valore al nostro brand, ma soprattutto darà modo alle persone della sede centrale di lavorare più vicini e in modo più smart», afferma Alberto Merchiori, Amministratore Delegato di Santander Consumer Bank Italia. «Palazzo Santander è il luogo in cui i nostri obiettivi si incontrano e troveranno il loro sviluppo»