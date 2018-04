Gira per San Salvario armato di coltello, fermato e denunciato dalla municipale

TORINO - Questa mattina diversi cittadini hanno segnalato alla polizia municipale di Torino la presenza di un uomo che stazionava in strada armato di coltello in zona San Salvario. Appuntati alcuni dettagli, come il fatto che fosse extracomunitario e altri tratti distintivi, gli agenti sono riusciti a rintracciarlo in via Baretti trovandolo effettivamente in possesso di arma da taglio. Per questo motivo la polizia municipale lo ha fermato e accompagnato al Comando di via Bologna.

DENUNCIATO - Al Comando l’uomo è stato identificato: si tratta di un algerino di 45 anni. E’ stato denunciato per la detenzione del coltello e per il mancato rispetto delle leggi sull’immigrazione.