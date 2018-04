Per il controllo della moto e si schianta fatalmente, muore ragazzino di appena 15 anni

CUORGNE’ - Tragica serata quella di venerdì. A Cuorgnè, in via Galimberti, lungo la provinciale per Busca, ha perso la vita Mattia Moro, un ragazzino di appena 15 anni, vittima di un incidente stradale con la sua motocicletta. Il giovane stava rincasando ed era seguito da due amici sulle rispettive moto quando ha perso il controllo del proprio mezzo a due ruote andandosi a schiantare violentemente contro un muro.

DECESSO AL CTO - Sul luogo dell’incidente è intervenuto il 118 che, dopo averlo rianimato a lungo, lo ha trasferito in elicottero all’ospedale Cto di Torino. Le gravissime condizioni però non gli hanno lasciato scampo e così poco dopo il suo arrivo al Centro Traumatologico Ortopedico è deceduto, nonostante gli sforzi dei medici di salvargli la vita. Troppo grave il trauma cranico riportato. Toccherà ora ai carabinieri di Ivrea capire come abbia fatto a perdere il controllo della moto il quindicenne.