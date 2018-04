Irregolarità nel bar Pascià di via Nizza, maxi multa da oltre 31mila euro

TORINO - Una maxi multa da oltre 31mila euro. E’ il conto presentato dalla polizia al bar Pascià di via Nizza 342 dopo un controllo che ha coinvolto diversi esercizi commerciali del quartiere Barriera Nizza. Gli agenti, all’interno del locale, hanno trovato quattro apparecchi da gioco con vincita in denaro (tipo new slot), nessuno dei quali collegato alla rete statale dei Monopoli di Stato e privi delle autorizzazioni previste dalle leggi vigenti. La somma complessiva del denaro rinvenuto all’interno degli apparecchi da gioco è stata sottoposta a sequestro e ammonta a 2.130 euro. Al titolare invece è stata comminata la maxi multa (somma delle sanzioni amministrative) per un totale di 31.168 euro.