TORINO - E' di tre giovani feriti, il bilancio di un grave incidente avvenuto ieri sera, domenica 15 aprile, lungo l'autostrada A5 Torino-Aosta, all'altezza del Comune di Foglizzo. I tre ragazzi di Pont Saint Martin, rispettivamente di 22, 24 e 25 anni, erano a bordo di una Ford Fiesta quando sono rimasti coinvolti nell'incidente. L'auto è finita nei campi, a lato delle corsie, in direzione Torino.



INCIDENTE - Stando a una prima ricostruzione, è possibile che il conducente abbia sterzato per evitare un'altra auto ma abbia perso il controllo della vettura. I tre giovani sono stati ricoverati all'ospedale di Chivasso e pare che non siano in pericolo di vita. La dinamica dell'incidente è al vaglio della polizia stradale di Torino.