Parco della Salute, Chiamparino: «Entro l'estate parte il bando»

TORINO - «Dopo che il TAR ha respinto anche l'ultimo ricorso fatto sul progetto, finalmente possiamo dire che entro l'estate partirà il bando per la realizzazione del nuovo Parco della Salute di Torino». A dare l'annuncio è il presidente della Regione Piemonte, Sergio Chiamparino, intervenuto all'inaugurazione della nuova sala ibrida e del nuovo reparto di degenza cardiochirurgica dell'ospedale Molinette di Torino.



PARCO DELLA SALUTE - «La strada è tracciata», ha sottolineato Chiamparino, «Siamo a un punto di non ritorno e credo che per i primi mesi del 2019 potremo entrare in una fase decisamente più operativa. C'è stata una collaborazione piena con la Città di Torino e, in pochi mesi, è stato sciolto ogni nodo, lavorando di comune accordo. Il via libera del Governo è arrivato, e a questo punto credo di poter dire che il mese di giugno per il bando non sia più una data buttata a caso. A questo punto si tratta solo più del nostro lavoro».