TORINO - Ecchimosi ed escoriazioni. Questo il risultato dei maltrattamenti subiti da una donna a Torino da parte del suo convivente. L’uomo non era nuovo a comportamenti del genere ma la sua compagna non aveva mai denunciato «per amore» le violenze subite.

MALTRATTAMENTI - Alla fine però la vittima ha trovato la forza per chiamare la Polizia e interrompere il vissuto di aggressioni che si protraeva già tempo. Gli agenti della Squadra Volante hanno così arrestato l'uomo, un cittadino peruviano, per maltrattamenti in famiglia.