«Concerti aperitivo» alla Tesoriera: la villa ospita le giornate primaverili torinesi

TORINO - Musica, concerti e un aperitivo: le serate primaverili torinesi non sono mai state così «dolci». Verrà inaugurata giovedì 19 aprile, alle ore 10:30, la rassegna «Concerti aperitivo» che si terrà presso la biblioteca civica nella Villa della Tesoriera. L’iniziativa è promossa dai corsi musicali del liceo Cavour di Torino. L’ingresso è libero e, a tutti i partecipanti, verrà offerto un aperitivo.

LA RASSEGNA - La rassegna prevede cinque date per cinque concerti, che termineranno il 14 luglio. Gli studenti eseguiranno brani di autori classici come Beethoven e Chopin, ma non mancheranno brani di musica moderna come «I’m With You» di Avril Lavigne, rivolti a un pubblico interessato maggiormente a questo genere musicale. Il concerto che chiuderà la rassegna, a differenza dei precedenti, si terrà in orario pomeridiano, dalle ore 16:30 alle 17:30, quindi non sarà offerto il consueto aperitivo.

IL PROGRAMMA DEI CONCERTI - Di seguito il programma completo dei concerti:

19 aprile Beethoven - Sonata op 28 Pastorale Chopin - Scherzo n. 3 in do # minore Scriabin - Studio op. 8 n. 5 Rachmaninoff - Etude-tableaux op. 33 n. 6 Liszt - Danza degli gnomi Scriabin - Notturno per la mano sinistra op. 9 n. 2 (classi di pianoforte insegnanti Laura Allasia e Giovanni Casellati).

26 aprile Chopin - Polacca Fantasia Op 61 Chopin - Scherzo in Si b Scriabin - Studio Op. 8 n. 12 Debussy - Petite Suite Johann Sebastian Bach - Guida all'ascolto della Suite n. 1 in sol maggiore per violoncello solo, BWV 1007 (Classe di pianoforte insegnante Laura Allasia; Classe di violoncello insegnante Valentina Fornero).

3 maggio Benjamin - Concerto su Temi di Cimarosa Nielsen - Fantasiestücke Kalliwoda - Morceau de Salon Chaminade - Concertino per flauto e pianoforte Bach - Concerti trascritti da maestri italiani n 3 da A. Marcello Schumann – «Slancio» dai Pezzi Fantastici Debussy - Minstrels (Classe di Oboe insegnante Marco Amistadi; Classe di pianoforte insegnante Marilena Audisio; Classe di musica da camera insegnante Alberto Conrado; Classe di flauto insegnante Flavio Cappello; Classe di pianoforte insegnante Laura Allasia).

31 maggio Bizet - Arlesienne Suite 2 (Intermezzo - Menuet - Farandole) Mascagni - Intermezzo da Cavalleria Rusticana Holst - Song Without Words (dalla Second Suite For Military Band) Ravel - Melodie Hebraique Irish traditional - Til The Last Rose Of Summer

Perry - A Thousand Years Tedua - Lingerie Clapton - Tears In Heaven Puth - Marvin Gaye (3B Wind Ensemble).

14 giugno Liszt - Après une lecture de Dante Franck Martin Ballade Diabelli - Sonatina Op. 68 per pianoforte e chitarra Diabelli - Sonata Op. 102 per pianoforte e chitarra (Classe di pianoforte insegnante Laura Allasia; Classe di flauto insegnante flauto Flavio Cappello; classi di pianoforte insegnanti Marilena Audisio, Gaston Polle Ansaldi; Classi di chitarra insegnanti Beniamino Trucco, Carmine La Vecchia)