RIVOLI - Nel corso di un’operazione su un presunto traffico illegale di animali esotici e specie protette minacciate di estinzione, i carabinieri della Compagnia di Rivoli, in collaborazione con i colleghi della forestale, hanno perquisito la casa di un 46enne di Rivoli alla ricerca di elementi probatori di un suo coinvolgimento in un giro nazionale e internazionale nel settore nel traffico illegale di specie protette.

ANIMALI - Durante il sopralluogo, i militari hanno trovato e sequestrato, 10 tartarughe prive della certificazione ai fini C.I.T.E.S. (Convenzione sul commercio internazionale delle specie minacciate di estinzione). I carabinieri hanno sequestrato 1 esemplare di Qeochelone Sulcata, 3 esemplari di Testudo Graeca e 6 esemplari di Testudo Hermanny. Gli animali, in buono stato di salute, sono stati affidati in custodia giudiziale all’indagato. L’uomo ha detto che si tratta di regali da parte di conoscenti e amici mentre e che la Qeochelone Sulcata l’ha acquistata 12 anni fa in un negozio di Torino. Sono in corso accertamenti per valutare la veridicità di quanto dichiarato dall’uomo. Il 46enne è stato denunciato per detenzione di animali esotici senza certificazione.