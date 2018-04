TORINO - Apre giovedì 19 aprile il nuovo store OVS nel centro storico di Torino, in piazza Castello, una location di grande visibilità in una delle aree chiave per lo shopping cittadino. Uno spazio contemporaneo ed essenziale di 280 mq che si caratterizza per il design dalle linee pulite e grande attenzione all’ecosostenibilità nella scelta dei materiali.

