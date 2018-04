Incidente stradale a Nichelino, in seguito allo scontro 3 persone al CTO 

NICHELINO - Erano da poco passate le 7 e 30 di questa mattina, martedì 17 aprile, quando in via Filzi angolo via S Francesco Assisi a Nichelino si è verificato un incidente stradale. Il sinistro è avvenuto tra un furgone Ducato condotto da un uomo di 42 anni che percorreva via S Francesco e una Ford Focus con a bordo 2 albanesi residenti a Imperia che percorreva via Filzi.

INCIDENTE - In seguito all'incidente tre persone sono finite all'ospedale CTO di Torino. Pare che nessuno si trovi in gravi condizioni e che le patenti di circolazione e le assicurazioni delle due auto fossero in regola. Dopo l’urto la focus ha urtato e danneggiato la casa verde. Sul posto la polizia municipale Nichelino sta lavorando per ricostruire la dinamica dei fatti. Parrebbe che all’origine dell'incidente ci sia stata una mancata precedenza da parte della Focus.