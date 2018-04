Controlli a raffica a San Salvario, 100 fermati al Valentino e nelle vie della movida

TORINO - Continuano senza sosta i controlli straordinari del territorio disposti dal Questore di Torino, Francesco Messina. In poche ore, gli agenti della polizia di Stato si sono concentrati nella zona di San Salvario, fermando e identificando circa 100 persone. Durante le verifiche, gli agenti del Reparto Prevenzione Crimine, del Reparto Mobile, della Squadra Amministrativa della Div. P.A.S. e della Squadra di Polizia Giudiziaria del Commissariato «Barriera Nizza» hanno fermato spacciatori, controllato locali non in regola ed espulso diversi cittadini irregolari.

CONTROLLI AL VALENTINO - Gli agenti hanno controllato il parco del Valentino, via Berthollet angolo Corso Massimo d’Azeglio, via Nizza e nella zona ospedali. Al Parco del Valentino, un ragazzo del Gambia di 21 anni è stato denunciato per detenzione di sostanza stupefacente poiché trovato in possesso di diversi grammi di marijuana e di 65 euro in contanti, probabile provento dell’attività di spaccio. Nello stesso contesto, i poliziotti hanno rinvenuto lungo il marciapiedi, all’intersezione stradale tra le vie Saluzzo e Bertholett nei pressi di un’autovettura in sosta, un involucro in cellofan contenente 4 bottigliette di metadone e quasi 30 grammi di hashish. Tutto è stato debitamente sequestrato a carico di ignoti.

ESPULSIONI E MULTE - Diversi sono stati i cittadini stranieri accompagnati in Questura per l’accertamento della loro posizione sul territorio italiano. In seguito alle verifiche, 11 di questi, sono stati espulsi. Nello specifico si tratta di cittadini provenienti dal nord Africa, dal Perù e dalla Siria. Per 5 cittadini è stata verificata la presenza delle pratiche per la richiesta di permesso di soggiorno. Sono stati inoltre controllati un esercizio commerciale e un albero in zona. All’interno di un supermarket in via Nizza gli agenti hanno riscontrato la mancata etichettatura in lingua italiana su molti prodotti in vendita, oltre allo smercio di prodotti scaduti. Per questi motivi gli agenti hanno sanzionato il titolare, un cittadino del Bangladesh, per un importo totale di 10 mila euro. Invece, in via Bertholett, la proprietaria di un albergo, una donna moldava, è stata denunciata in quanto aveva ospitato presso la sua struttura un cittadino senegalese senza averlo regolarmente registrato perché privo di documenti. Quest’ultimo, irregolare sul territorio italiano è stato espulso.