Retail Park Mondojuve, al via i lavori: sarà il centro commerciale più grande del Piemonte

TORINO - Il centro commerciale più grande del Piemonte inizia a prendere forma. E’ stata posata oggi la prima pietra del cantiere del Retail Park di Mondojuve, centro commerciale tra i più grandi e innovativi non solo del Piemonte ma d’Italia, un capolavoro in termini di concept, ecosostenibilità e sviluppo della viabilità urbana, con una superficie lorda di pavimento a regime di oltre 80.000 metri quadri.

IL PROGETTO - Il progetto prevede quattro edifici posizionati nel Comune di Vinovo. I primi due verranno inaugurati nella primavera del 2019, gli altri due invece entro il 2020. Vi sarà poi un quinto blocco dedicato all’intrattenimento, di proprietà della Juventus, che verrà inaugurato entro il 2021. A quel punto, il Retail Park di MondoJuve sarà finalmente completo. Oggi Mondojuve è già realtà e, a sei mesi dall’inaugurazione, la posa della prima pietra del cantiere è stata l’occasione per fare il punto sull’andamento del centro commerciale: «Siamo particolarmente soddisfatti dello sviluppo di Mondojuve in questi primi mesi di apertura. Lo Shopping Center ha mantenuto in pieno le sue attese e le previsioni di vendita e presenza del pubblico sono state ampiamente rispettate» ha commentato l’ingegner Alessandro Gilardi, presidente del gruppo Gilardi.

RETAIL PARK MONDOJUVE - Alla presenza del sindaco di Vinovo, è stato dato ufficialmente il via ai lavori del secondo lotto, per un totale di circa 30.000 metri quadri. Vi saranno negozi come Scarpe e Scarpe, maxi Zoo, SportLand, Conbipe, Ishué e tanti altri. Si prevedono per la costruzione e l’apertura del centro commerciale, almeno 300 posti di lavoro nuovi. Il Green Lifestyle Retail Park sarà adiacente ad un’avveniristica e polifunzionale piazza caratterizzata da ampi spazi verdi con un vero e proprio polmone verde da due ettari che contribuirà a consolidare la grande attenzione riservata agli aspetti di eco-sostenibilità del Centro, come già dimostrano gli impianti tecnologici dotati di sistemi di recupero energia, di produzione di energia pulita e di controllo dell’energia consumata, al fine di rendere il nuovo Parco Commerciale davvero all’avanguardia anche sotto questo punto di vista.