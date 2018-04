«Made in Italy» proveniente dalla Cina e dall’India: sequestrati 5 milioni di capi

TORINO - Avrebbe dovuto essere «Made in Italy» ma in realtà, nonostante l’etichetta, quanto ubicato in un deposito di Settimo Torinese e in un noto centro commerciale per la vendita di prodotti all’ingrosso arrivava tutto dall’estero (Cina e India) ed era tutto falso. Sono circa 200.000 gli articoli con le false indicazioni sequestrati dalla Guardia di Finanza di Torino. L’operazione ha permesso di avviare un’indagine più complessa in tutta Italia, che ha così permesso di sequestrare 5 milioni di capi d’abbigliamento e di biancheria falsamente etichettata come «Made in Italy». Il valore del sequestro? Oltre 10 milioni di euro.

L’OPERAZIONE - I Baschi Verdi hanno accertato come sugli imballi fossero riportate false indicazioni merceologiche sulla provenienza della merce. I vestiti erano accompagnati anche da simbologie inequivocabili, come le bandiere tricolori. Nel corso dell’intervento i Finanzieri hanno riscontrato carenze dal punto di vista della sicurezza sul lavoro: gli apparati antincendio erano inaccessibili a causa di cataste di materiale, un grande rischio per l’incolumità dei lavoratori, che in caso di incendio sarebbero rimasti intrappolati. Le indagini si sono poi spostate in Lombardia, presso un’azienda con sede in due province lombarde. Il grosso della merce era tenuta in un capannone industriale di oltre 15.000 metri quadri. Due gli imprenditori italiani denunciati per frode in commercio e per le false origini della merce.