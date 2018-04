Tubercolosi all'Ex Moi: allarme sanitario nelle palazzine occupate

TORINO - La tubercolosi arriva all'ex Moi. Nelle palazzine di via Giordano Bruno occupate da anni da immigrati regolari e non scoppia l'allarme sanitario: almeno un caso della malattia infettiva è stato accertato e già preso in carico, ma ve ne sarebbero altri.

UN CASO CURATO ALL'AMEDEO DI SAVOIA - Secondo quanto si apprende, una persona sarebbe stata sottoposta a cure ospedaliere presso l'Amedeo di Savoia di Torino, presidio che si occupa appunto di malattie infettive. La vicenda ha inevitabilmente generato polemiche sullo sgombero, che tra edifici abusivi, censimenti e traslochi fantasma non ha di certo dato gli effetti sperati. Anzi. Ieri in prefettura si è tenuto un vertice per parlare del Moi e molto probabilmente la questione "tubercolosi" è rientrata nell'ordine del giorno. Il quartiere, intanto, a cinque anni dall'occupazione delle palazzine, si interroga: quando verrà ripristinata la legalità all'ex Moi?