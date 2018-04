Meteo a Torino: dall'inverno all'estate? In città attesi 29 gradi

TORINO - La primavera, quella sconosciuta. Meteo a Torino decisamente pazzo: dopo un periodo piuttosto lungo di pioggia e freddo, nei prossimi giorni sono attese in città sole e temperature estive. Altro che mezze stagioni. Sì, perché le previsioni non lasciano spazio a dubbi: da oggi e almeno fino al weekend, il tempo sarà bellissimo con i termometri vicini ai 30 gradi. In pratica si passerà dall'inverno all'estate nel giro di pochissime settimane.

LE PREVISIONI METEO - Secondo le previsioni meteo, la giornata più calda sarà quella di venerdì con le temperature massime in grado di arrivare fino a 29 gradi. Delle nuvole nemmeno l'ombra, anzi: il sole accompagnerà i torinesi da oggi almeno sino a domenica. Le minime dovrebbero rimanere sui 12 gradi e verranno toccate solo alle prime ore del mattino. Temperature decisamente gradevoli. Assenti precipitazioni e venti, a farla da padrone sarà un caldo quasi "estivo".