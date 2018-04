Paura in corso Svizzera, tram deraglia e blocca il traffico: mezzi pubblici deviati

TORINO - Tanta paura, ma per fortuna nessun ferito. E’ questo il bilancio dell’incidente avvenuto questa mattina, intorno alle 06:45, in corso Svizzera angolo via Pianezza. Un tram della linea 4 è deragliato in uno scambio tra binari. Come detto, nessuno è rimasto ferito ma è stato necessario mettere in servizio bus sostitutivi per garantire ai passeggeri delle linee 3 e 9 di proseguire sui mezzi pubblici. Le linee sono state deviate in mattinata. I tecnici Gtt sono impegnati a ricostruire le cause dell'episodio.