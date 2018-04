Promessa di Juventus e Torino finisce in manette per un furto all'Ovs di corso Romania

TORINO - Ancora guai per Pierre Dell'Aglio, italo ivoriano classe 1994, ex promessa del calcio di Juventus e Torino, finito in manette lunedì per un furto messo a segno all'Ovs del centro commerciale Auchan di corso Romania. Si è recato nei camerini per trafugare un profumo, un giubbotto di jeans e i pantaloni di una tuta, per un valore complessivo da 150 euro. Quando ha superato le casse però è stato fermato da un addetto alla vigilanza a cui non era sfuggito quanto aveva fatto poco prima.

LA SERIE A - Era una promessa del calcio, uno di quei bomber su cui chiunque punterebbe già da bambino. Ed era stata per prima la Juventus a tesserarlo e a farlo giocare con la squadra più grande: lui, classe 1994, segnava a ripetizione con i ragazzini che avevano un anno in più. Ma la bravura in campo non è stata accompagnata da un vita altrettanto diligente fuori dal rettangolo verde e così la società bianconera si era sbarazzata di Pierre Dell'Aglio, italo ivoriano, già nell'adolescenza cedendolo al Canavese prima e alla Pro Patria poi, in Lega Pro. Da lì alla Primavera del Torino è passato appena un anno, con la maglia granata addosso sembrava essere rinato e i gol non erano mancati. Fino a quel Torino-Parma e al test antidoping che, il 17 novembre 2012, avevano accertato un metabolita della cocaina che gli sarebbe costato due anni di squalifica. Tutto a un passo dal grande traguardo, quello della Serie A.

VITA SREGOLATA - Scuola, amici, vita privata. Negli anni Pierre Dell'Aglio ha raccontato la sua vita attraverso foto e aforismi. Nel suo miglior periodo calcistico pubblicava foto in cui si mangiava decine di banconote da 50 euro, ho sfoggiava orologi e pantaloni costosi. Una vita e una comunicazione non tipica da calciatore. E forse proprio a causa di questa sua sregolatezza il suo sogno di giocare in Serie A rimarrà chiuso in un cassetto.