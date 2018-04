Incidente in Tangenziale Sud allo svincolo Sito, grave al Cto un uomo di 56 anni

ORBASSANO - Incidente stradale intorno a mezzogiorno sulla Tangenziale Sud di Torino, poco dopo lo svincolo Sito. Un furgone Ducato, condotto da un uomo di 56 anni, ha tamponato una Fiat Punto guidata da un ragazzo di 25 anni di Chieri e poi è uscita di strada. Accorsi sul posto, i sanitari del 118 hanno trasportato d'urgenza il cinquantaseienne al pronto soccorso dell'ospedale Cto di Torino: le sue condizioni sarebbero gravi. Non destano preoccupazione invece quelle del venticinquenne, portato comunque all'ospedale di Rivoli per essere medicato.



PROBABILE MALORE - Sul posto è intervenuta anche la polizia stradale che ha chiuso parte della carreggiata per permettere i soccorsi. Non è ancora chiara la dinamica: il conducente del Ducato potrebbe avere avuto un malore prima del tamponamento. Quest'ultimo è avvenuto tra la prima corsia a destra e quella di emergenza.