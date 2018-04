Via Nizza cambia volto: da maggio 2018 a novembre 2019, le fasi di cantiere

TORINO - Via Nizza cambia volto. E' una vera e propria rivoluzione quella che sta per essere avviata in una delle arterie principali della città: via Nizza, nel tratto tra corso Vittorio Emanuele e piazza Carducci, si appresta a diventare un viale moderno e funzionale, sicuro e gradevole da percorrere ogni tipo di utente, per ogni tipo di mobilità. L'assessore ai Trasporti Maria Lapietra ha definito la nuova via Nizza, un «centro commerciale naturale, dagli elementi innovativi». I lavori partiranno in queste settimane, a maggio, e dovrebbero finire entro l'autunno del 2019 (novembre). Una riqualificazione che verrà eseguita a step. Quali saranno? E quanto dureranno?

VIA NIZZA, LE FASI DELLA RIQUALIFICAZIONE - I lavori inizieranno nelle prossime settimane, nel maggio del 2018. Si partirà da Porta Nuova (lato portici) verso piazza Carducci. I fronti di lavoro saranno due, perché nell'ottobre del 2018 si partirà da piazza Carducci, con il cantiere sul lato opposto. Durante il periodo natalizio, per agevolare il commercio, i lavori subiranno un periodo di sospensione. Il posizionamento e l’eventuale temporanea rimozione dei dehors durante la fase di cantiere verrà concordata con i commercianti al fine di ridurre al minimo i disagi per gli esercizi commerciali e, contestualmente, garantire un corretto svolgimento dei lavori.

VIA NIZZA, COSA CAMBIERA' - Doppia pista ciclabile, illuminazione nuova a led, marciapiedi riqualificati, attraversamento pedonale con incroci rialzati e abbattimento delle barriere architettoniche, per facilitare gli spostamenti dei disabili: sono questi alcuni punti del progetto di riqualificazione di via Nizza, resi possibili grazie ai fondi previsti dal Programma Operativo Nazionale Città Metropolitane. Un investimento di 2 milioni e 31mila euro circa (grazie a un ribasso di gara del 13,5%), per un tratto complessivo di strada di 2,2 km. La pista ciclabile toccherà entrambi i lati della via, con delle fasce che la separeranno dai parcheggi a raso. Le corsie centrali della via rimarranno riservate ai veicoli a motore e ai mezzi del trasporto pubblico. Importante anche l'attenzione rivolta all'ambiente, visto che nel tratto fino a corso Marconi verrà piantato un filare di alberi (circa 70) tra gli 8 e i 15 metri d'altezza. «L’asse di via Nizza sarà un viale moderno e funzionale: più gradevole da percorrere, a vantaggio dei locali commerciali, per la maggior distanza delle auto parcheggiate e più sicuro per tutti gli utenti della strada. Grazie ai fondi europei diamo un assetto funzionale a un viale che dopo i cantieri della metropolitana aveva assunto un aspetto provvisorio e disordinato» erano state le parole di Maria Lapietra, assessora ai Trasporti, a seguito dell'approvazione del progetto.

Via Nizza, il cronoprogramma (© Diario di Torino)

VIA NIZZA, PROBLEMI E DUBBI - Se è vero che il progetto tiene in seria considerazione i percorsi dei disabili, una delle perplessità riguarda il territorio che confina con via Nizza: San Salvario, ad esempio, è storicamente uno dei quartieri più avversi agli spostamenti dei disabili. Bene quindi una via Nizza pensata in questo modo, ma è necessario che analoghi provvedimenti vengano presi per le zone limitrofe a via Nizza. Ai consiglieri della Circoscrizione 8 che chiedevano una doppia corsia a senso unico. Un'idea che sembra non piacere all'assessore Lapietra: «E' una strada urbana di quartiere, non un'autostrada». Niente senso unico dunque, ma doppio senso nonostante una carreggiata più stretta per le auto. Le preoccupazioni, inutile dirlo, riguardano soprattutto la viabilità durante la fase di cantiere: il cronoprogramma prevede segnaletica chiara e strade mai chiuse, ma è logico aspettarsi un riversamento del traffico veicolare sulle vie parallele, come per esempio via Madama Cristina. Un problema non da poco per una via e un quartiere, soffocata da anni dai cantieri.