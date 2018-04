Esplosione nella notte in via Santhià, a fuoco una storica carrozzeria di Barriera di Milano

TORINO - Paura questa notte a Torino, in via Santhià, dove un’esplosione ha coinvolto la storica carrozzeria Santhià al civico numero 64. Le fiamme si sono propagate a partire dalle ore 3 e hanno presto invaso l’interno della carrozzeria. Ma non solo: il boato che ha svegliato molti residenti della zona è stato causato dall’esplosione dei vetri, che sono stati raccolti a diversi metri di distanza anche sulle macchine parcheggiate, così come anche l’ingresso è stato danneggiato. Danni pure per una Ford Fiesta che si trovava all’interno della struttura e crepe sui muri.

POMPIERI - Su cosa abbia scatenato le fiamme stanno ancora indagando i vigili del fuoco accorsi in via Santhià. I pompieri hanno comunque lavorato per quasi un’ora e mezza per riportare la situazione alla normalità. Il titolare dell’attività ha detto di non avere idea su chi possa aver compiuto un gesto simile (dando per scontato che si tratti di un evento doloso) non avendo mai ricevuto minacce.