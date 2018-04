TORINO - Quando i carabinieri sono entrati in casa delle due donne a Corio Canavese hanno trovato il corpo della madre senza vita e già in stato di decomposizione. Stando a quanto emerso fin ora, pare che l'anziana signora sia morta per cause naturali e che la figlia abbia vissuto con il cadavere in casa per circa 10 giorni. Il motivo per cui non abbia avvisato le autorità è ancora sconosciuto.

CADAVERE - A dare l'allarme e ad avvisare i carabinieri è stato un nipote della donna, un contadino di 55 anni di Scalenghe. All'arrivo dei militari, la donna è stata trasportata in ospedale in evidente stato di shock e denunciata per omissione di soccorso. L'autopsia sulla donna potrebbe servire a fare chiarezza su quanto realmente accaduto