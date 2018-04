Vigili incentivati a fare più multe a Torino? Scoppia la polemica 

TORINO - Più multe per gli automobilisti indisciplinati, pare essere questo uno degli obiettivi da perseguire per i vigili di Torino nel 2018. A dare l'imput è stato il neo comandate della polizia municipale Emiliano Bezzon. Stando a quanto emerso fin ora, pare che i verbali contro gli automobilisti indisciplinati dovranno aumentare rispetto al 2017, a inveitabile beneficio per le Casse del Comune, come è noto in difficoltà. E' subito polemica.

VIGILI - Immediata la reazione dei sindacati che, intervistati da La Stampa, si dicono scontenti della politica intrapresa dal Comando dei vigili. Se si vogliono aumentare gli incassi, affermano, non si deve chiedere agli agenti di fare più verbali, ma di essere più presenti. La rotta intrapresa invece sembra un'altra e, anche il premio economico sarebbe da legarsi alla quantità di verbali redatti. In particolare, pare che sia necessario aumentare i verbali relativi all'infrazone del divieto di sosta e per quel che riguarda il decoro urbano. Nulla di certo ancora si può dire e il comandante Bezzon ha subito chiarito di non aver mai parlato di raddoppiare le multe rispetto al 2017. Le nuove direttive farebbero invece riferimento al PEG ( Pieno Esegutivo di Gestione), che serve a valutare i vigili seguendo 18 parametri, tra cui anche il numero delle sanzioni