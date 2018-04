TORINO - E' il segretario provinciale del Partito Democratico, Mimmo Carretta, a riportare la possibilità che la sindaca di Torino, Chiara Appendino, potrebbe non essere presente alla fiaccolata del 24 aprile. L'evento organizzato dall’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia e dal Comune per ricordare il giorno della Liberazione sta già facendo discutere. «Come ogni anno, il 24 aprile il Partito Democratico parteciperà alla fiaccolata organizzata da ANPI e Città di Torino per ricordare il 73° anniversario della Liberazione dal nazifascismo» scrive Carretta sul suo profilo Facebook. «Eppure, cosa mai accaduta, mi dicono che quest'anno la Sindaca Appendino diserterà per "impegni" il tradizionale appuntamento».

APPENDINO - Dal Comune non arrivano smentite né conferme sulla partecipazione della prima cittadina. «Forse non si è accorta che la fiaccolata del 24 aprile anche quest'anno sarà il 24 aprile ( piu o meno quello che succede da un po' di tempo, con la festa dei lavoratori il primo maggio, la festa della Repubblica il 2 giugno e Natale il 25 dicembre)» prosegue Carretta, «un "banale" disguido di agenda, uno schiaffone che Torino, medaglia d'oro alla resistenza, non merita. Spero non sia vero, e se lo fosse, che disdica l'altro appuntamento» conclude.