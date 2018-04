TORINO - Aprirà domani il primo tratto di corso Venezia, tra via del Ridotto e piazza Baldissera, da lunedì prossimo poi i veicoli potranno percorrere il nuovo viale anche da via Valprato verso via Breglio. «Dopo i problemi intervenuti a seguito delle procedure di liquidazione della cooperativa appaltatrice, abbiamo preferito concentrare i lavori su alcuni tratti la cui apertura avrebbe avuto benefici sul traffico, riducendone altresì i volumi nelle vie residenziali del quartiere», spiega l’assessore alla viabilità Maria Lapietra.

CORSO VENEZIA - La sistemazione di tutta l’area, che già nei giorni scorsi aveva visto la chiusura dei lavori su via Stradella ora percorribile da via Pont a piazza Baldissera, sarà completata entro l’estate.