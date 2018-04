Nascondono pistole in cucina e sopra la caldaia: arrestati marito e moglie

TORINO - C’è chi in cucina tiene elettrodomestici e alimenti e chi, ben nascoste all’interno di mobili e sopra la caldaia, preferisce tenere delle armi. Pistole, per la precisione. Un’abitudine, quella di due coniugi di 26 e 28 anni, che è costata loro l’arresto.

LA PERQUISIZIONE - Quando gli agenti della Squadra Mobile e del Commissariato San Paolo sono entrati nell’alloggio di via Cumiana per una perquisizione immobiliare, anno ritrovato all’interno della dispensa alimentare una pistola semi automatica clandestina, priva di contrassegno. Un’altra arma è stata poi ritrovata nel locale caldaia, sul ballatoio. Per questo motivo, marito e moglie, entrambi rumeni, sono stati tratti in arresto per la detenzione dell’arma clandestina e denunciati in stato di libertà per il possesso dell’altra pistola.