Anziana aggredita da un uomo in casa: gli aveva offerto un bicchiere d’acqua

TORINO - Ha raggirato un’anziana signora, è riuscito a entrare nelle sua casa e una volta dentro l’ha aggredita e picchiata, minacciandola per ottenere denaro o beni preziosi. Momenti da incubo quelli vissuti da una 75enne, ma grazie all’intervento della Squadra Volante il malvivente è stato bloccato e arrestato.

LA RAPINA E L’ARRESTO - Il truffatore è riuscito a raggirare la vittima, facendo il nome di una persona conosciuta e assicurandosi così la fiducia della donna. La signora ha deciso così di offrirgli un bicchiere d’acqua e presto la sua ospitalità si è trasformata in un incubo: il 45enne l’ha presa per il collo e l’ha minacciata, fino a che l’anziana non è riuscita a urlare il nome del vicino che è uscito immediatamente a soccorrerla. A quel punto, il ladro è scappato portandosi via un cellulare e un brick di vino, ma è rimasto incastrato nel ballatoio. Qui i poliziotti l’hanno fermato a arrestato per il reato di rapina aggravata. L’uomo è stato anche denunciato per lesioni personali e sanzionato per la detenzione di sostanza stupefacente in quanto i poliziotti hanno trovato nelle sue tasche tre frammenti di hashish.