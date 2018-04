Venaus-Lascaris si ripeterà: i genitori dei «baby calciatori» a colloquio con lo psicologo

TORINO - Dagli insulti del papà sugli spalti al "terzo tempo" con lo psicologo: si rigiocherò giovedì 26 aprile, alle ore 19:00, la partita tra Venaus e Lascaris sospesa a causa degli insulti proferiti da un genitore di uno dei piccoli calciatori (dodici anni). La decisione è stata presa dal Settore Giovanile e Scolastico, dopo che la squadra di casa aveva deciso di ritirarsi.

GENITORI DALLO PSICOLOGO - Più che punire i colpevoli dunque, si è deciso di educare: per questo motivo, la partita verrà preceduta da un incontro tra lo psicologo Mario Silvetti, che parlerà a dirigenti e genitori. Non i ragazzini, "vittime" di questo sistema. L'incontro sarà riservato agli adulti, che troppo spesso si dimenticano dei propri ruoli educativi. Poi finalmente le squadre torneranno in campo, per dare vita a una manifestazione sportiva, semplicemente una partita di calcio. Al termine del match, via con il terzo tempo. Tutti insieme, nel nome dello sport e del divertimento.

L'INIZIATIVA - «Abbiamo pensato a come lanciare un messaggio positivo da una situazione negativa - spiega Luciano Loparco - Coordinatore regionale del S.G.S. –. Perché è giusto che un gesto significativo compiuto da un tesserato venga valorizzato e non demonizzato, ma soprattutto venga preso a esempio in modo che tali situazioni non abbiano più a ripetersi. La formazione e i ripetuti incontri con tutte le persone che frequentano abitualmente i campi di calcio, tesserati e non, sono fondamentali per creare rinnovamento nella cultura di tutti coloro che seguono il calcio, e in questo caso la Scuola Calcio, dove il principio fondamentale è e resta quello di far divertire, giocando, i bambini sempre con il sorriso sulle labbra».