Tubercolosi all'ex Moi, l'Asl spegne il caso: «Nessun allarme»

TORINO - I cinque casi di tubercolosi emersi dal villaggio olimpico ex Moi ci sono, ma non preoccupano. E' questo, in sintesi, il messaggio che arriva dall'Asl. Nessun rischio dunque per i residenti di zona Lingotto, che nelle ultime ore si erano preoccupati che la malattia infettiva potesse espandersi nella zona.

TUBERCOLOSI NON CONTRATTA AL MOI - I cinque casi accertati sono già presi in carico e le persone sono state sottoposte a profilassi. Come riportato da La Stampa, il direttore generale Valerio Fabio Alberti ha precisato come i casi non siano stati contrati all'ex Moi ma fuori. Non si sa dove. Potrebbe essere in altri luoghi di Torino, come in altre città d'Italia o d'Europa. Quel che è certo è che a cinque anni dall'occupazione delle palazzine, cresce il malcontento per una situazione che qualcuno sperava si potesse risolvere prima. Queste almeno erano le premesse una volta avviato il piano di liberazione delle palazzine. Nella teoria è tutto pronto e stabilito, ma la pratica è un'altra cosa e la pazienza dei residenti in zona Lingotto sembra essere ormai finita.