Rifugio antiaereo sotto Palazzo Civico: il 25 aprile visite gratuite

TORINO - Il rifugio antiaereo sotto il Comune di Torino apre le sue porte ai torinesi: il 25 aprile, in occasione della festa della Liberazione, vi sarà un'apertura straordinaria e gratuita del rifugio che negli anni della guerra ha salvato i torinesi dagli attacchi aerei. L'ingresso, come detto, è gratuito e non occorre alcuna prenotazione purché i cittadini si presentino tra le ore 10:00 e le ore 17:00. Per informazioni è possibile telefonare al numero 011/011.24012-22063-23384 o scrivere una mail all'indirizzo iniziative.istituzionali@comune.torino.it.

IL RIFUGIO - Il rifugio di via Palazzo di Città 1 è stato riaperto oltre un anno fa, il 24 gennaio 2017, dopo un importante lavoro di restauro e recupero dei locali. Costruito nel 1940, proprio sotto il cortile d'onore del Municipio, il rifugio ha offerto riparo a chi lavorava a Palazzo Civico durante la Seconda Guerra Mondiale. Quando il suono delle sirene annunciava l'arrivo degli aerei carichi di bombe, il rifugio, costruito ben a 10 metri di profondità nel sottosuolo e in grado di ospitare sino a 50 persone, offriva loro protezione salvandoli così dalla morte.