GruVillage raddoppia: da Rovazzi a Morandi e Nannini, annunciati nuovi ospiti

TORINO - Buone notizie per i torinesi amanti della musica: nasce il GruVillage 105 Music Festival, un progetto firmato GruVillage che grazie alla collaborazione con un partner d'eccezione nel panorama della musica COME radio 105, porterà sul palco de Le Gru nuovi artisti rispetto a quelli annunciati precedentemente. Se prima erano stati annunciati ospiti del calibro di Guè Pequeno e Francesco De Gregori, la seconda tranche di ospiti prevede nomi del calibro di Gianni Morandi, Fabio Rovazzi e Gianna Nannini. Insomma, veri e propri pezzi da novanta per ogni genere di gusto musicale.

GLI OSPITI - Dopo i primi nomi già annunciati (Pam il 21 giugno, Sunshine Gospel Choir il 28 giugno, Guè Pequeno il 29 giugno, Riki il 10 luglio, Filarmonica Jazz Band il 12 luglio, Francesco De Gregori il 17 luglio, Bob Sinclair il 19 luglio, Madness il 20 luglio, Fabrizio Moro il 23 luglio e il Free Closing Party con Orchestra popolare La Notte della Taranta il 28 luglio, la direzione artistica ha annunciato i nuovi artisti che vanno ad aggiungersi ai sopracitati: il 18 giugno una serata inaugurale «Party Up» firmato da Radio 105, animata dagli amatissimi Ylenia, Mitch e Pizza direttamente dal programma dei record «Tutto Esaurito». Special Guest il seguitissimo Fabio Rovazzi che si esibirà live con le se sue hit e uno straordinario dj set di Baby K. Il 4 luglio vedrà come protagonisti gli Incognito, la nota band inglese esponente dell’acid jazz. Il 21 luglio, grande attesa per uno degli artisti più amati del panorama musicale italiano: Gianni Morandi. Grandissima attesa il 22 luglio per Gianna Nannini e il suo Fenomenale Tour. Insomma, grandi nomi che andranno ad arricchire un programma di grande qualità, la più varia e la più lunga nell’estate piemontese.

I BIGLIETTI - Tutti i biglietti della seconda parte della line-up e del concerto di Riki saranno disponibili in anteprima per i fedelissimi ascoltatori di Radio 105 quattro giorni prima della messa in vendita generale online e nei punti vendita fisici. Basterà registrarsi sul sito 105.net/105gruvillagemusicfestival per richiedere il codice alfanumerico che permetterà di acquistare i biglietti sulla pagina ticketone.it/radio105. I codici del pre-sale di 105 saranno disponibili a partire dalle ore 10.00 del 23/4 fino alle ore 23.59 del 26/4. Tutti coloro che sceglieranno di acquistare il biglietto in pre-sale sul sito di Radio 105 potranno accedere all’Arena da un ingresso a loro dedicato: il Radio 105 Gate.