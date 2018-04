A 130 km/h davanti alla municipale in corso Settembrini, conducente di carro attrezzi nei guai

TORINO - Punti sulla patente in meno e migliaia di euro di sanzioni. Una brutta serata per uno dei tanti carro attrezzisti che ogni giorno girano per le strade della città. E’ sfrecciato davanti alla polizia municipale, in corso Settembrini, a 130 chilometri orari e bruciando un semaforo rosso. Non si era accorto della presenza dei vigili perché la pattuglia perlustrava la zona in borghese: di loro però si è accorto e bene poco dopo quando è stato fermato.

DIVERSE INFRAZIONI - «Non stavo correndo su un incidente stradale», avrebbe detto l’uomo agli agenti, senza che comunque cambiasse la gravità della situazione. In pochi minuti infatti era riuscito a superare il limite consentito di quasi il doppio, aveva superato un incrocio nonostante il semaforo rosso e non aveva mai avuto nemmeno per un secondo le cinture di sicurezza allacciate. Ma non solo: anche la revisione è risultata scaduta.