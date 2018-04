TORINO - Sta per arrivare in città la sesta edizione del Torino Jazz Festival, che si terrà da lunedì 23 a lunedì 30 aprile con un ricco programma di iniziative ed eventi musicali. Nell’attesa, ecco Jazz in Town, la rassegna che anticipa il festival proponendo un ciclo di incontri presso il Bar Cavour, Hafastorie e Pane&Vino di Eataly Lingotto. Il wine bar della Cantina di Eataly sarà il palcoscenico d’eccezione per una serata a tema jazz: d’altronde buona musica e ottimi vini si abbinano perfettamente.

EATALY - L’appuntamento è per venerdì 20 aprile. Dalle ore 19 aperitivo speciale con, tra le altre proposte, un percorso gastronomico pensato per l’occasione dal ristorante Casa Vicina (1 stella Michelin) e in abbinamento una selezione di Magnum della Cantina o un cocktail a scelta. Alle ore 21 il momento più atteso: la musica dal vivo di Rossana Landi & The Wrammers, con Rossana Landi (voce e contrabbasso), Oscar Doglio Sanchez (violoncello), Paolo Chiesa e Matteo Mandurrino (violino), Matteo Mandurrino al violino e Ruggiero Mastrolorenzi (viola). Come afferma il Direttore del Torino Jazz Festival Giorgio Li Calzi: «È molto bello che tre realtà torinesi si uniscano autonomamente per promuovere la musica e stare vicino al TJF. È un modo per sostenere insieme le iniziative della Città, cogliendo e amplificando le migliori energie che l’attraversano». Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito e non necessitano di prenotazione.