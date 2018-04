Quasi 30mila euro di danno per Lapo Elkann, distrugge da solo la portiera della sua Ferrari

MILANO - Lapo Elkann fa parlare ancora di sé. Questa volta per un incidente stradale avvenuto a Milano, in zona Fiera, e che potrebbe costargli la bellezza di 30mila euro per mettere a posto una portiera (quella del lato guidatore) della sua Ferrari «azzurro Lapo». Una macchina unica e costosissima, il cui colore lo ha ideato lo stesso fratello di John Elkann. Ma come ha fatto a fare un danno del genere? Si trovava in centro a Milano quando, dopo aver parcheggiato il bolide, ha aperto la portiera senza guardare se stessero arrivando delle auto. E infatti stava sopraggiungendo una Toyota Yaris che ha preso in pieno la portiera, come attestano le foto del settimanale Oggi. Quando è avvenuto l’incidente Lapo Elkann era in compagnia della giovane gallerista Gala Kalchbrenner con cui aveva appena pranzato.