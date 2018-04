Incidente mortale nella notte in corso Svizzera, si schianta con lo scooter e decede

TORINO - Incidente mortale nella notte a Torino. All’una di notte il conducente di uno scooter Piaggio X9, che percorreva corso Svizzera da corso Appio Claudio a corso Regina Margherita, giunto all’incrocio con via Giovanni Battista Gordoncini, ha perso il controllo del suo mezzo a due ruote andando a urtare la banchina centrale alberata che divide il corso in due carreggiate, cadendo violentemente a terra. Per l’uomo non c’è stato nulla da fare, l’incidente gli è costato la vita e quando sul posto sono intervenuti i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

ANDATURA INCERTA - Secondo un testimone il motociclista andava avanti con un’andatura incerto e irregolare prima di andarsi a schiantare. Il suo scooter ha poi proseguito per qualche metro la corsa finendo contro un'auto in sosta. In corso Svizzera è giunta anche la Squadra Infortunistica del Reparto Radiomobile della polizia municipale di Torino per i rilievi del caso.