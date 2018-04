Vede l’importo della multa e aggredisce il controllore, raptus di follia in piazza Bernini

TORINO - Otto giorni di prognosi e un polso slogato: questo è il bilancio dell’ultima aggressione ai danni di un controllore Gtt. E’ successo nel pomeriggio di ieri, intorno alle ore 18.45, in piazza Bernini. I controllori erano sul tram della linea 16 quando hanno sorpreso una donna a viaggiare senza aver timbrato il biglietto. Come consuetudine la passeggera, nigeriana di 45 anni, è stata fatta scendere ma quando l’assistente alla clientela ha iniziato a compilare il verbale ed è arrivato alla voce dell’importo della multa, la donna si è gettata addosso al controllore, gli ha afferrato il polso tentando di impedirgli di continuare a scrivere e, infine, gli ha strappato di mano il blocchetto dei verbali, il suo documento che aveva dato precedentemente e, non paga, ha girato con foga il polso al dipendente Gtt.

OSPEDALE - Il tutto è avvenuto in fermata. Il controllore successivamente è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale di Moncalieri per essere visitato e medicato: gli sono stati dati 8 giorni di prognosi.