SALASSA - Incidente sul lavoro a Salassa, nel Canavese, dove un uomo questa mattina è stato trovato senza vita intorno alle ore 8.30. Il corpo era sotto alcune balle di polietilene (la ditta è la Rg Polietilene di via Ex internati) che pesano circa 800 chilogrammi l’una: per rimuoverle ed estrarre la persona deceduta è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco. A trovare il corpo senza vita sono stati invece i colleghi, i quali avevano iniziato a cercarlo non vedendolo più.

DINAMICA - Non è ancora chiaro cosa sia successo. Non è escluso che l’uomo possa avere avuto un malore e si sia trascinato il carico che stava manovrando. Sul posto sono intervenuti il medico legale e gli ispettori dello Spresal dell’Asl To4 che dovranno fare accertamenti anche sulla sicurezza del luogo di lavoro.